الحوثيون يعلنون استهداف محطة كهرباء إسرائيلية بصاروخ فرط صوتي

شفق نيوز/ أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيون"، يوم الاحد، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت محطة الكهرباء "أوروت رابين" جنوبي حيفا المحتلة.

وأوضح المتحدث، في بيان، أن العملية نُفذت باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2"، مؤكدًا أنها حققت هدفها بنجاح.

وفجر اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، بعد وقت قصير من دوي صفارات الإنذار في أنحاء اسرائيل.

ويشن الحوثيون، هجمات ضد إسرائيل من باب "التضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة" على وقع الحرب بين إسرائيل وحماس التي اندلعت في السابع من أكتوبر 2023.

ورغم أضرارها المحدودة بفضل تفعيل أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة في إسرائيل، إلا أن الهجمات الحوثية شبه اليومية عطلت بشكل كبير حياة المدنيين في إسرائيل.