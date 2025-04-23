الحوثيون يعلنون استهداف اسرائيل بصاروخ باليستي

شفق نيوز/ أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الأربعاء، أنها استهدفت منطقة حيفا شمال إسرائيل، بصاروخ باليستي فرط صوتي.

وذكرت الجماعة في بيان، إنه "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يشنها العدو الإسرائيلي وبدعم أمريكي على إخواننا في غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفا حيويا للعدو الصهيوني في منطقة حيفا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي".

وأضاف البيان، أن "الصاروخ وصل إلى هدفه وفشلت المنظومات الاعتراضية في اعتراضه وأحدث حالة من الخوف والهلع في أوساط الصهاينة المستوطنين حيث توجه أكثر من مليوني صهيوني إلى الملاجئ"، موضحا ان "سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية نفذ عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة نوع يافا".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم الأربعاء، أنه اعترض صاروخا قادما من اليمن في ساعة مبكرة صباحا وذلك بعد دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق.