الحوثيون يستهدفون سفينة في بحر العرب بعدد من الطائرات المسيرة

شفق نيوز/ أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيون" يحيى سريع، يوم الخميس، عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينة في بحر العرب، وذلك باستخدام عدد من الطائرات المسيرة.

وأكد سريع في بيان، أن الهجوم حقق أهدافه بنجاح، رغم تكتم العدو على تفاصيل الهجوم، موضحا أن العملية أسفرت عن إصابات وتسببت في توقف حركة الملاحة في المطار.

وكشف سريع عن تنفيذ عملية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في مدينة "يافا المحتلة".

ووفقاً للمتحدث العسكري، تم استخدام صاروخ فرط صوتي في الهجوم الذي وصفه بالناجح.

وأضاف أن هذه العملية تأتي ضمن سلسلة من الهجمات التي استهدفت منشآت حيوية تابعة للعدو.

وأكد المتحدث العسكري أن الجماعة نفذت بنجاح هجومًا آخر استهدف السفينة "سانتا أورسولا" في بحر العرب، قبالة جزيرة سقطرى اليمنية. وأضاف أن الهجوم تم بواسطة طائرة مسيرة، مؤكداً أن العملية حققت هدفها بدقة.

في سياق آخر، أشار يحيى سريع إلى أن العدوان الإسرائيلي على المنشآت المدنية في صنعاء والحديدة لن يثني الشعب اليمني عن عزمه في دعم الشعب الفلسطيني. وأضاف أن هذا العدوان سيزيد من إصرار اليمنيين على مواصلة دعم القضية الفلسطينية.

كما أكد سريع أن القوات المسلحة اليمنية تمتلك القدرات اللازمة لتوسيع بنك الأهداف في فلسطين المحتلة، بهدف استهداف المزيد من المنشآت الحيوية التابعة للاحتلال الإسرائيلي. وأشار إلى أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم الجمعة عن اعتراضه لصاروخ أطلق من اليمن قبل اختراقه المجال الجوي، بينما تم تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق وسط إسرائيل بسبب خطر سقوط شظايا من المقذوف.

وأسفر الهجوم عن إصابة 18 شخصاً في تدافعهم إلى الملاجئ، كما توقفت حركة الطائرات في مطار بن غوريون أثناء الإنذار.