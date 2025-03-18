الحوثيون يتبنون قصف قاعدة في اسرائيل بصاروخ باليستي

شفق نيوز/ تبنّت جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية، مساء اليوم الثلاثاء، استهداف قاعدة "نيفاتيم" الجوية في إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي.

جاء ذلك في بيان متلفز للمتحدث العسكري باسم الجماعة العميد يحيى سريع، توعد خلاله بتوسيع دائرة الأهداف في إسرائيل خلال الساعات والأيام المقبلة ما لم يتوقف العدوان على قطاع غزة.

وقال سريع، إن "قوات الجماعة نفذت عملية استهداف قاعدة نيفاتيم الجوية في فلسطين المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين2)، وحققت هذه العملية هدفها بنجاح".

وأضاف، أن "القوات المسلحة اليمنية ستوسع من دائرة الأهداف في فلسطين المحتلة خلال الساعات والأيام المقبلة ما لم يتوقف العدوان على غزة".

وأشار إلى أن "اليمن قيادة وشعبا وجيشا لن يقف مكتوف الأيدي وهو يرى كل هذه المجازر بحق إخواننا في غزة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن التصدي لصاروخ قادم من اليمن، فيما تم تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق جنوبي البلاد.

وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن "سلاح الجو اعترض صاروخاً أطلق من اليمن قبل دخوله أجواء إسرائيل".