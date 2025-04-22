"الحوثيون": واشنطن نفذت ألف غارة على اليمن منذ آذار الماضي

شفق نيوز/ اتهمت جماعة أنصار الله "الحوثي" في اليمن، يوم الثلاثاء، الولايات المتحدة الأميركية بتنفيذ ما يقرب من ألف غارة جوية على الأراضي اليمنية منذ 15 آذار/مارس الماضي، مؤكدة سقوط عشرات الضحايا المدنيين وتدمير واسع للبنى التحتية للمدن.

ووفقًا لما نقله موقع "26 سبتمبر" الناطق باسم الجماعة، وجّه وزير الخارجية في الحكومة الحوثية جمال عامر، رسائل إلى عدد من الهيئات الأممية، بينها الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن والمفوض السامي لحقوق الإنسان، دعا فيها إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في ما وصفها بـ"جرائم الحرب الأميركية".

وقال عامر، إن الضربات استهدفت "مرافق مدنية حيوية"، مثل المطارات والموانئ والمزارع والمستشفيات وخزانات المياه، إضافة إلى مواقع أثرية، مشيراً إلى أن ميناء رأس عيسى كان من بين الأهداف، حيث أسفرت غارة هناك، عن مقتل 80 مدنيًا وإصابة 150 آخرين، على حد قوله.

كما أشار إلى قصف استهدف حياً سكنياً في العاصمة صنعاء يوم الأحد، ما أسفر عن مقتل 12 مدنيًا وإصابة 30، وفق إحصائيات لم يتم تأكيدها من مصادر مستقلة.

وبحسب بيانات الجماعة، فإن إجمالي الضحايا من المدنيين نتيجة الغارات الأميركية بلغ حتى الآن 217 قتيلاً و436 مصاباً، معظمهم من النساء والأطفال، دون أن تشمل هذه الأرقام عناصرها المسلحة.