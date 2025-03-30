الحوثيون: قصفنا حاملة طائرات أمريكية 3 مرات بيوم واحد

شفق نيوز/ أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، يوم الأحد، عن تنفيذ هجوم جديد على حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" وقطع حربية أخرى في البحر الأحمر، وذلك ردًا على الغارات الأمريكية.

وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان: صدر صباح اليوم، "تواصل قواتنا المسلحة، وللأسبوع الثالث على التوالي، التصدي للعدوان الأمريكي المستمر على بلدنا، حيث اشتبكت مع القطع الحربية المعادية، وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية ترومان، ثلاث مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية."

وأضاف أن العملية شملت القوة الصاروخية، سلاح الجو المسيّر، والقوات البحرية، واستخدمت فيها صواريخ مجنحة وطائرات مسيرة.

وأكد سريع أن العمليات الدفاعية مستمرة، مشددًا على أن جماعته لن تتراجع عن دعم الشعب الفلسطيني حتى يتم وقف الهجوم على غزة ورفع الحصار عنها.

وكانت وسائل إعلام حوثية أفادت أمس السبت، بأن طائرات أميركية شنت 13 غارة على مواقع بمحافظة صعدة معقل جماعة الحوثي، شمالي اليمن.

وذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، أن الغارات شملت مديريات كتاف وآل سالم وسحار ومواقع شرقي المدينة.

والأسبوع الماضي، بدأ الجيش الأمربكي عملية عسكرية موسعة ضد الحوثي، وقالت وسائل إعلام تابعة للجماعة إنها أسفرت عن مقتل العشرات.