الحكومة الألمانية ترد على إهانة ماسك لمستشارها: هناك حرية للحمقى على أكس

شفق نيوز/ تفاعلت الحكومة الألمانية بهدوء مع الإهانة التي وجهها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك للمستشار الألماني أولاف شولتس في ضوء الأزمة الحكومية التي تشهدها ألمانيا.

وكتب ماسك باللغة الألمانية على منصته للتواصل الاجتماعي"إكس": "أولاف أحمق"، وذلك ردا على منشور كُتبَ فيه أن "الحكومة الاشتراكية" في ألمانيا انهارت.

وأكد ماسك لاحقا أنه كان يقصد المستشار أولاف شولتس، لكنه لم يوضح سبب اعتقاده بأن شولتس أحمق.

وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، كريستيانه هوفمان: "هناك حرية للحمقى أيضا على إكس".

وفي الوقت نفسه، بررت هوفمان وجود الحكومة الألمانية على منصة "إكس" قائلة إن وسائل التواصل الاجتماعي هي وسيلة مهمة للحكومة الألمانية لشرح عملها وإيصاله، موضحة أن الحكومة ترى لذلك أن من المهم الاستمرار في تمثيلها هناك.

وقد اندلعت أزمة سياسية حادة في ألمانيا بسبب خلافات في الائتلاف حول السياسات المتعلقة بالميزانية والسياسات المالية والاقتصادية، بما في ذلك حول منح المزيد من المساعدة لكييف وحول مسألة تخفيف ما يسمى بكبح الديون (قاعدة تحظر إنفاق المزيد من الأموال من الميزانية).

وقرر المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الأربعاء، إقالة وزير المالية كريستيان ليندنر، وذكر أيضا أنه يريد إثارة مسألة الثقة بحكومته في "البوندستاغ" في 15 يناير 2025.