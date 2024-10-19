الحكومة الإسرائيلية: الطائرة المسيرة أصابت بشكل مباشر منزل نتنياهو

شفق نيوز/ أقر ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يوم السبت، بأن الطائرة المسيرة قد أصابت "بشكل مباشر" منزل نتنياهو.

وقال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن طائرة مسيرة أطلقت من لبنان وأصابت بشكل مباشر منزل بنيامين نتنياهو في قيساريا

فيما ذكر موقع "واللا" العبري، أن المسيرة التي أصابت منزل نتنياهو بقيساريا انفجرت رغم مطاردة مروحيات عسكرية إسرائيلية لها طيلة الوقت.

في حين نقلت القناة 12 عن مصدر في مكتب نتنياهو، أن رئيس الوزراء وزوجته لم يكونا في منزلهما بقيساريا وقت انفجار المسيرة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن طائرة بدون طيار حلّقت مسافة حوالي 70 كيلومتراً من لبنان وأصابت مبنى في قيساريا بشكل مباشر، كما طارت الشظايا إلى مبنى مجاور، بينما لم يصرّح مكتب نتنياهو عما إذا كان رئيس الوزراء موجود في مقر إقامته في المنطقة.

في السياق، قال متخصص بالشؤون الإسرائيلية في قناة "سكاي نيوز عربية"، أن المستهدف من هذه المسيرة هو الفيلا الخاصة بنتنياهو في قيسارية. ولم يتضح بعد مدى الضرر الذي لحق بهذا المبنى ومحيطه.

وأضاف، أن الشرطة الإسرائيلية أغلقت الموقع تمامًا وجميع الطرق المؤدية إلى الفيلا، كما أظهرت الصور وجودًا كثيفًا لقوات الأمن الإسرائيلية وسيارات الإسعاف في المنطقة.

ولفت إلى أن نتنياهو عادة ما يقضي وعائلته نهاية الأسبوع في هذه الفيلا، إلا أنه في الآونة الأخيرة، يقضي الكثير من نهايات الأسبوع في فيلا بمدينة القدس تابعة لأحد أصدقائه، وذلك بسبب وجود ملجأ لأحد المليارديرات من أصدقاء نتنياهو. كما يملك نتنياهو أكثر من منزل في القدس.

وتداولت وسائل الإعلام صباح اليوم اليوم السبت، أنباء عن استهداف طائرة مسيرة مفخخة لمنزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيساريا.

وذكرت مصادر، أن طائرة ملغمة أصابت المبنى، فيما أفاد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بأن ثلاث طائرات مسيرة عبرت من لبنان، وتم اعتراض اثنتين منها.

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مكتب رئيس الوزراء لم يكشف عن مكان نتنياهو وقت الهجوم، بينما فرضت الرقابة العسكرية حظرًا على نشر تفاصيل الحادث.