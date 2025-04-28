الجيش الأميركي يقرر حجب تفاصيل ضرباته على اليمن

شفق نيوز/ قرر الجيش الأمريكي عدم الافصاح عن تفاصيل محددة بشأن ضرباته العسكرية في اليمن، مشيراً إلى ضرورة "الحفاظ على أمن العمليات".

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان صدر فجر الإثنين، أن "للحفاظ على أمن العمليات، عمدنا إلى الحد من الإفصاح عن تفاصيل عملياتنا الجارية أو المستقبلية. لن نكشف تفاصيل محددة عما فعلناه أو ما سنفعله"، مشددة على أن الضربات كان لها "آثار مميتة" على الحوثيين.

وأوضح الجيش الأميركي أنه نفذ أكثر من 800 ضربة منذ منتصف مارس / آذار، أسفرت عن مقتل مئات المقاتلين الحوثيين وعدد كبير من قادتهم، فضلاً عن تدمير منشآت للقيادة والتحكم وأنظمة دفاع جوي ومنشآت تصنيع أسلحة ومواقع تخزين أسلحة متطورة.

وتؤكد واشنطن أن الضربات تستهدف تدمير القدرات العسكرية والاقتصادية للحوثيين مع تقليل الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أمر الشهر الماضي بتكثيف الضربات ضد الحوثيين المدعومين من إيران، مؤكداً أن العمليات ستستمر حتى يتوقفوا عن مهاجمة سفن الشحن في البحر الأحمر.

وفي الآونة الأخيرة، أسفرت الضربات الأمريكية عن مقتل العشرات، بينهم 74 شخصاً في ميناء نفطي منتصف أبريل، في أعنف ضربة باليمن خلال عهد ترامب حتى الآن، بحسب وزارة الصحة التي يديرها الحوثيون.