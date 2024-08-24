الجيش الأمريكي يعلن مقتل المكي في سوريا

شفق نيوز/ أعلن الجيش الأميركي أنه نفذ ضربة في سوريا، أدت إلى مقتل زعيم كبير في جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية في منشور على منصة "إكس"، أن الضربة استهدفت، يوم الجمعة، أبو عبد الرحمن المكي، وهو قيادي كبير في تنظيم حراس الدين، المرتبط بتنظيم القاعدة.

ووصف البيان المكي بأنه "عضو في مجلس شورى حراس الدين، وقائد كبير مسؤول عن الإشراف على العمليات الإرهابية انطلاقا من سوريا".

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية مايكل إريك كوريلا: "تظل القيادة ملتزمة بالهزيمة الدائمة للإرهابيين الذين يهددون الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها والاستقرار الإقليمي".

وكانت تقارير محلية أشارت إلى مقتل المكي بقصف بطائرة مسيّرة في إدلب شمالي سوريا، يعتقد أن وراءه التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المكي استهدف وهو يقود دراجته الناربة، على الطريق الواصل بين بلدتي إحسم والبارة بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.