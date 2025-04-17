الجيش الأمريكي يعلن تدمير ميناءً يمنياً يستخدمه الحوثيون

شفق نيوز/ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مساء الخميس، تدمير ميناء "رأس عيسى" للوقود الذي يسيطر عليه الحوثيون غربي اليمني.

وذكرت القيادة، في منشور لها عبر منصة "إكس"، أن "القوات الأمريكية اتخذت إجراءات للقضاء على هذا المصدر للوقود للحوثيين المدعومين من إيران"، موضحة أن "الهدف كان ضرب الحوثيين اقتصاديا وليس الإضرار بالشعب اليمني".

وكانت وسائل إعلام تابعة للحوثيين قالت إن "غارتين أمريكيتين استهدفتا منطقة الصمع بمديرية أرحب في محافظة صنعاء"، كما استهدفت بـ4 غارات منطقة رأس عيسى في الحُديدة.