الجيش الأمريكي يستعد لطرد العسكريين المتحوّلين جنسياً

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في مذكرة، أنّ الجيش الأمريكي سيبدأ في غضون 30 يوما بطرد العسكريين المتحوّلين جنسيا، ما لم يحصلوا على إعفاء بعد أن يتمّ درس كلّ حالة على حدة.

وقالت المذكرة التي نشرتها الوزارة في إطار دعوى قضائية إنّ "العسكريين الذين لديهم تشخيص حالي، أو يعانون من أعراض تتّفق مع اضطراب الهوية الجنسية سيتم التعامل معهم بهدف فصلهم من الخدمة العسكرية".

وأشارت المذكرة إلى أنّه "قد يتمّ النظر في إعفائهم على أساس كلّ حالة على حدة، بشرط وجود مصلحة حكومية ملحّة في الاحتفاظ بالعنصر الذي يدعم بشكل مباشر القدرات القتالية" وفق تعبيرها.

وفي وقت سابق، وعبر قرار تنفيذي يمهد الطريق لحظر مستقبلي لوجودهم في الجيش، وجه الرئيس الأمريكي دونالد يوجه وزير الدفاع بيت هيغسيث لمراجعة سياسة البنتاغون بشأن خدمة المتحولين جنسيًّا وتحديد سياسية ترسم مستقبلهم في الخدمة على أساس الاستعداد، حيث وصف خططه بشأن المؤسسة العسكرية خلال اجتماع له مع الجمهوريين في مجلس النواب قائلًا: "لضمان أن لدينا القوة القتالية الأكثر فتكًا في العالم، سنعمل على إزالة أيديولوجية المتحولين جنسيًّا من جيشنا، سوف تختفي".

كما أصدرت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، إرشادات لتحديث تعريفاتها الرسمية لمصطلحات مثل الجنس والأنثى والذكر، وذلك بعد أوامر تنفيذية أصدرها الرئيس دونالد ترامب وتقوض حقوق المتحولين جنسيا.