الجيش الأمريكي: قصفنا أهدافاً إيرانية في سوريا

شفق نيوز/ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الأربعاء، أنها نفذت ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا بزعم ارتباطه بجماعات مدعومة من إيران.

وقالت "سنتاكوم" في بيان لها: "قوات القيادة المركزية الأمريكية تضرب أهدافًا إيرانية في سوريا ردًا على الهجمات على أفراد أمريكيين في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، حيث تم شن ضربات ضد منشأة لتخزين الأسلحة ومقر لوجستي لجماعة مدعومة من إيران.

وجاءت هذه الضربات ردًا على هجوم صاروخي على أفراد أمريكيين في قاعدة الشدادي.

وأشار البيان، إلى أن ذلك الهجوم "لم يلحق أي ضرر بالمنشآت الأمريكية ولم تقع إصابات بين القوات الأمريكية أو القوات الشريكة حينها".

ورأى البيان: "ستؤدي هذه الضربات إلى إضعاف قدرة الجماعات المدعومة من إيران على التخطيط وشن هجمات مستقبلية على القوات الأمريكية وقوات التحالف الموجودة في المنطقة".

وتعتبر قاعدة "الشدادي" من أكبر القواعد الأمريكية اللاشرعية شرقي سوريا التي يدير منها ضباطه وجنوده أعمال تجارة وتصدير النفط المنهوب إلى دول الجوار.