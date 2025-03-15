الجيش الأمريكي في سوريا.. دور دبلوماسي خفي بين دمشق والكورد

شفق نيوز/ كشف ضباط أمريكيون عن دور دبلوماسي غير معلن للجيش الأمريكي في سوريا، حيث يشارك في وساطة بين الحكومة السورية والمقاتلين الكورد بهدف تحقيق الاستقرار ومنع تجدد الصراع الأهلي.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن هؤلاء الضباط، أن هذه الوساطة تعزز نفوذ واشنطن في رسم ملامح مستقبل سوريا، كما أنها شجعت "الجيش السوري الحر" على إبرام اتفاق مع الحكومة السورية الجديدة.

وأشار الضباط إلى أن الحديث عن احتمال انسحاب القوات الأمريكية من سوريا زاد من الضغوط على "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، ما جعل التوصل إلى تفاهم مع دمشق أكثر إلحاحًا.

وقال أحد الضباط: "إن التهديد بانسحابنا ساهم في تسريع المفاوضات بين الكورد ودمشق"، مشددًا على أن التوصل إلى اتفاق بين الطرفين بات ضرورة في ظل التطورات الأخيرة.

من جانبه، صرّح مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لوكالة "رويترز" أنه لا توجد مؤشرات على انسحاب وشيك للقوات الأمريكية من سوريا، رغم تصاعد الاهتمام بمصير تلك القوات مع عودة الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة.

وأوضح المسؤول أن الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، لعب دورًا محوريًا في دفع "قسد" نحو اتفاق مع دمشق، مؤكدًا أن المفاوضات تسير بشكل إيجابي.

يأتي ذلك بعد إعلان الرئاسة السورية توقيع اتفاق مع "قسد" يقضي بدمجها ضمن مؤسسات الدولة السورية، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض أي محاولات للتقسيم.