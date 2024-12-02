الجيش الأمريكي: أفشلنا هجمات حوثية على مدمرتين في خليج عدن

شفق نيوز/ أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية "سنتكوم" أن قواتها أفشلت هجمات للحوثيين على مدمرتين أمريكيتين وسفن تحمل العلم الأمريكي في خليج عدن.

وقالت سنتكوم في بيان على حسابها الرسمي في موقع "إكس" اليوم الاثنين: نجحت المدمرتان الأمريكيتان (يو إس إس ستوكديل) و(يو إس إس أوكين) في التصدي لمجموعة من الأسلحة التي أطلقها الحوثيون أثناء عبورهما (المدمرتين) خليج عدن".

وأضاف البيان: في الفترة من 30 نوفمبر إلى 1 ديسمبر، كانت المدمرتان ترافقان 3 سفن تجارية مملوكة ومدارة من قبل الولايات المتحدة وترفع العلم الأمريكي، ولم تسفر الهجمات عن وقوع إصابات أو أضرار لأي سفن مدنية أو بحرية أمريكية".

وتابع البيان: تمكنت المدمرتان من هزيمة 3 صواريخ باليستية مضادة للسفن و3 مسيرات، وصاروخ كروز مضاد للسفن".

وختم البيان: تعكس هذه الإجراءات الالتزام المستمر لقوات القيادة المركزية الأمريكية بحماية الأفراد الأمريكيين والشركاء الإقليميين والشحن الدولي ضد هجمات الحوثيين المدعوميين من إيران".

وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثية أعلنت في بيان مساء أمس الأحد، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مدمرة أمريكية وثلاث سفن إمداد تابعة للقوات الأمريكية.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في بيان مصور: "نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية ومشتركة استهدفت مدمرة أمريكية و3 سفن إمداد تابعة للجيش الأمريكي".

وذكر المتحدث العسكري أنهم استهدفوا "سفينة "Stena impeccable" وسفينة Maersk" Saratoga" وسفينة "Liberty Grace".

وأفاد بأن العملية نفذت بـ 16 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيرة في البحر العربي وخليج عدن، مؤكدا أن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة.