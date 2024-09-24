الجيش الإسرائيلي يؤكد تنفيذ عملية اغتيال في بيروت

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، عن تنفيذ غارة "محددة" في العاصمة اللبنانية بيروت.

جاء ذلك وفقاً لما نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي التي أكدت أن الغارة كانت محاولة اغتيال.

فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن المستهدف في الضاحية الجنوبية لبيروت قيادي عسكري بارز في حزب الله

من جانبها، ذكرت مصادر لبنانية أن الغارة استهدفت مبنى في منطقة الغبيري بضاحية بيروت الجنوبية، مشيرة إلى أن المستهدف هو قيادي بحزب الله اللبناني.

كما أفادت تلك المصادر بوجود أضرار مادية في المبنى المستهدف نتيجة الهجوم.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر أمنية في لبنان لوكالة رويترز أن مصير القيادي في حزب الله المستهدف لا يزال غير واضح حتى اللحظة.

ونقلت "رويترز" عن مصدرين أمنيين، مقتل شخص واحد على الأقل في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

واشارت مصادر الى انهيار الطابقين العلويين من المبنى المستهدف في الضاحية الجنوبية لبيروت.

في حين قالت القناة 14 الإسرائيلية أن هدف الهجوم هو قائد المنظومات الصاروخية لحزب الله.