الجيش الإسرائيلي يوبخ المتحدث باسمه

شفق نيوز/ تنصل الجيش الإسرائيلي من تصريحات المتحدث باسمه دانيال هاغاري، والتي انتقد فيها مشروع قانون يمنح الحصانة لمن يسرب معلومات سرية لرئيس الوزراء، والمعروف باسم "قانون فيلدشتاين"، فيما قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس، إنه سيبدأ إجراءات "تأديبية" ضده.

وجاء ذلك بعد أن اعتبر هاغاري، (مسا الاربعاء) مشروع القانون "خطيرا جدا على الأمن"، إثر مصادقة الكنيست عليه بقراءة تمهيدية الأربعاء، قبل أن يتراجع عنها لاحقا.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "وبخ رئيس الأركان (هرتسي هاليفي) المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي (هاغاري) على إجابته على سؤال بشأن قانون تقديم معلومات سرية لرئيس الوزراء والوزراء خلال مؤتمر صحفي".

وأضاف الجيش أن هاغاري: "تجاوز صلاحيته".

ومتراجعا عن تصريحات هاغاري، قال الجيش إنه "لا ينتقد المشرع، بل يعرض موقفه على القيادة السياسية في الآليات المقبولة لهذا الغرض".

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه سيبدأ إجراءات تأديبية ضد هاغاري، بعد انتقاده مشروع "قانون فيلدشتاين".

ووصف تصريحات هاغاري، بأنها "ظاهرة خطيرة وانحراف كامل عن سلطته، وعما هو مسموح به ومتوقع من شخص يرتدي الزي العسكري في نظام ديمقراطي"، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ومتراجعا عن تصريحاته التي أحدثت جدلا واسعا في الأوساط السياسية الإسرائيلية، قال هاغاري، في منشور عبر منصة "إكس": "في تصريحي هذا المساء ردا على سؤال، عبرت عن نفسي بطريقة تجاوزت صلاحياتي كمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ولهذا السبب وبخني رئيس الأركان".