الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافاً لحزب الله في لبنان بأمر من نتنياهو

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، أنه هاجم أهدافا تابعة لحزب الله، بعدما أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمراً بشن ضربات على عشرات الأهداف التي وصفها بـ"الإرهابية" في لبنان.

وذكر التلفزيون الرسمي اللبناني أن شخصا قتل وأصيب ثلاثة في ضربة جوية إسرائيلية على قرية في جنوب لبنان، بعد استهداف إسرائيل لبلدات ردا على إطلاق صواريخ عبر الحدود.

وقال مكتب نتنياهو في بيان "ردا على إطلاق صواريخ على إسرائيل هذا الصباح، أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس توجيهات للجيش بالتحرك بقوة ضد عشرات الأهداف الإرهابية في لبنان".

وبعد فترة وجيزة من بيان نتنياهو أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يهاجم أهدافا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، حيث استهدفت الغارات عددا من المواقع شرق البلاد وجنوبها.

وحثت القوات الدولية العاملة في لبنان (يونيفيل) جميع الأطراف "على الامتناع عن اتخاذ أي خطوات قد تعرض التقدم المحرز للخطر" وقالت إن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المنطقة.

وكان التوتر بدأ صباح اليوم عندما أطلق "حزب الله" 5 صواريخ باتجاه إسرائيل، وهو ما رد عليه وزير الدفاع الإسرائيلي بالقول إنه يحمل الحكومة المسؤولية، وهدد بضرب بيروت مقابل استهداف المطلة شمالي إسرائيل.