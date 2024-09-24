الجيش الإسرائيلي يفصح عن الشخصية المستهدفة في قصف بيروت

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، أن الشخصية المستهدفة في قصف بيروت، اليوم الثلاثاء، هو قائد منظومة الصواريخ في حزب الله.

وأفاد إعلام إسرائيلي، بأن هدف الاغتيال هو "أبو جواد حركة" قائد الوحدة الصاروخية في حزب الله.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن "ضربة دقيقة ومحددة في بيروت"، مبينا أنه سيعلن المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

وقالت مصادر أمنية لوكالة "رويترز" إن الهجوم في الضاحية استهدف قياديا في "حزب الله".

هذا وأفادت وسائل إعلامية إسرائيلية بأن الشخصية المستهدف هو رئيس نظام الصواريخ في حزب الله، وقالت إذاعة الجيش أن المستهدف يدعى إبراهيم محمد قبيسي.

وأفادت بأنه تم تنفيذ الهجوم بطائرات إف-35.