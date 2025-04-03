الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة 60 هدفا في غزة

شفق نيوز/ قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفي دوفيرين، مساء الخميس، إن القوات الإسرائيلية هاجمت أكثر من 60 هدفا في قطاع غزة تحضيرًا للدخول البري.

وأكد دوفيرين، أن "الجيش الإسرائيلي يواصل "عملية متدرجة، ولن يتوقف حتى يحرر جميع المخطوفين الأحياء والأموات".

وقُتل وأُصيب عشرات الفلسطينيين، بوقت سابق من اليوم، بعد قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له عقب القصف، إنه استهدف "مسلحين كانوا داخل مجمع قيادة وسيطرة تابع لحماس في منطقة مدينة غزة"، وفق قوله.

وكرَّر المتحدث دوفيرين اتهاماته لحماس باستخدام "المؤسسات المدنية والسكان دروعا بشرية لتنفيذ عملياتها".

وبيّن أن "الجيش الإسرائيلي نفذ هجمات في سوريا على مواقع أسلحة شكلت تهديدا"، مضيفًا أنه "خلال عملياتنا في سوريا واجهنا بعض المخربين وقضينا عليهم".