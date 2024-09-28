الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد ميداني بحركة حماس جنوب سوريا

شفق نيوز/أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، عن اغتيال القائد الميداني في حركة "حماس" جنوب سوريا أحمد محمد فهد في غارة جوية الليلة الماضية.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "هاجمت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الليلة الماضية وقضت على المدعو أحمد محمد فهد وهو قائد في حركة حماس".

وأضاف البيان: "كان المدعو أحمد فهد مسؤولاً عن تنفيذ عمليات إرهابية عديدة ضد الجيش الإسرائيلي وإسرائيل من منطقة جنوب سوريا، وشملت العمليات التي نفذت تحت إمرته إطلاق القذائف الصاروخية نحو هضبة الجولان".

وتابع: "تمت تصفية فهد عندما خطط لتنفيذ مخطط هجوم آخر في المدى الزمني الفوري، وسيواصل الجيش الإسرائيلي مهاجمة وتصفية أفارد حركة حماس في كل مكان يعملون انطلاقا منه".