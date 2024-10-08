الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل رئيس منظومة الأركان في حزب الله

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، عن مقتل القيادي في حزب الله اللبناني المدعوم من إيران، سهيل حسين حسيني رئيس منظومة الأركان في حزب الله.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي في بيان، إن "جيش الدفاع قضى على المدعو سهيل حسين حسيني رئيس منظومة الأركان في حزب الله".

وأضاف أدرعي قائلا: "أغارت طائرات حربية اليوم بشكل دقيق في بيروت وقضت على المدعو سهيل حسين حسيني رئيس منظومة الأركان في حزب الله"، حسب قوله.

وتابع الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قائلا: "منظومة الأركان تعتبر وحدة ركن لوجستية تابعة لحزب الله وتهتم بالميزانيات وتنظيم المنظومات المختلفة حيث كان المدعو حسيني شريكًا في اتفاقيات نقل الوسائل القتالية بين إيران وحزب الله ومسؤول عن توزيع الوسائل القتالية المهربة على الوحدات المختلفة في حزب الله في كل ما يتعلق بالنقل وتمويل الموارد. كما كان عضوًا في مجلس الجهاد وهو أرفع منتدى عسكري لحزب الله".

وأضاف أدرعي: "كما تضم منظومة الأركان وحدة التحليل والتطوير في حزب الله وهي وحدة تهتم بتصنيع الصواريخ الموجهة بدقة وفي المجال اللوجستي فيما يتعلق بتخزين ونقل الوسائل القتالية داخل لبنان".

وختم الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي قائلا: "في إطار مهام منصبه كان المدعو حسيني يعمل على تحديد ميزانيات وإدارة المجال اللوجستي للمشاريع الأكثر حساسية للتنظيم ومن بينها الخطة العملياتية للحرب وخطط خاصة أخرى ومن بينها تنفيذ العمليات الارهابية ضد دولة إسرائيل من الأراضي اللبنانية والسورية"، حسب قوله.

ولم يصدر أي تأكيد من حزب الله بعد حول هذه المعلومات.