الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال القيادي في حزب الله إبراهيم محمد القبيسي

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، اغتيال قائد منظومة الصواريخ والقذائف في حزب الله اللبناني، بقصف استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال الجيش في بيان، "تم القضاء على إبراهيم محمد القبيسي قائد منظومة الصواريخ والقذائف في حزب الله".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن "ضربة دقيقة ومحددة في بيروت".

وقالت مصادر أمنية لوكالة "رويترز" إن الهجوم في الضاحية استهدف قياديا في "حزب الله".

هذا وأفادت وسائل إعلامية إسرائيلية بأن الشخصية المستهدف هو رئيس نظام الصواريخ في حزب الله، وقالت إذاعة الجيش أن المستهدف يدعى إبراهيم محمد قبيسي.

وأفادت بأنه تم تنفيذ الهجوم بطائرات إف-35.