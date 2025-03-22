الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض 3 صواريخ أطلقت من لبنان

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، رصد 3 صواريخ أطلقت من لبنان، مؤكدا أن منظومة الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضتها.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "بعد انطلاق صفارات الإنذار في الساعة 07:32 و07:34 في المطلة، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي ثلاث قذائف اخترقت الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل".

وتعد هذه المرة الأولى التي تطلق فيها صواريخ من الأراضي اللبنانية، بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

يذكر أن الجيش اللبناني يعزز انتشاره في جنوب لبنان بالرغم من عدم التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حيث لا تزال القوات الإسرائيلية متواجدة في عدة نقاط في جنوب لبنان.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 شباط/فبراير كما نص عليه الاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 نقاط لبنانية رئيسية.