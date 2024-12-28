الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراضه صاروخاً أطلق من اليمن

شفق نيوز/ أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن الجيش اعترض فجر السبت، صاروخا أُطلق من اليمن، وذلك بعد تعرّض صنعاء لضربة جوية جديدة غداة غارات شنتها إسرائيل على مواقع في اليمن، من بينها مطار صنعاء الدولي.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش قوله، إنّ صاروخا أُطلق من اليمن اعترضته الدفاعات الجوية، فجر السبت، "قبل دخوله" أجواء إسرائيل.

ودوت صفّارات الإنذار في وسط إسرائيل، وفقا للبروتوكول المعمول به.

وأتى إطلاق هذا الصاروخ بعد ساعات من تعرض العاصمة اليمنية لضربة جديدة أعقبت غارات جوية شنّتها إسرائيل على مطار صنعاء الدولي ومواقع أخرى تابعة للحوثيين.

وأدّت الغارات الإسرائيلية على اليمن، الخميس، إلى مقتل 6 أشخاص، 4 منهم في المطار، وفق فرانس برس.

واستهدفت الغارات مطار صنعاء بينما كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس وفريقه في المطار، استعدادا لمغادرة المدينة.

ولم يُجب الجيش الإسرائيلي على طلب للتعليق من فرانس برس، بشأن ما إذا كان يعرف بأنّ غيبرييسوس كان في المطار. ولم يصدر أيضا تعليق فوري من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة أو بريطانيا على ضربة الجمعة.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الحوثيون أنّهم شنّوا هجوما صاروخيا وبالطيران المسيّر على إسرائيل لا سيّما مطار بن غوريون قرب تل أبيب، كما أفادوا عن إطلاق مسيّرات باتجاه "هدف حيوي" في وسط إسرائيل وسفينة في بحر العرب.

وبعيد اندلاع الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر 2023، بدأ الحوثيون استهداف سفن قبالة السواحل اليمنية قالوا إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها، مؤكدين أن ذلك يأتي في إطار مساندة الفلسطينيين. لكن كعظم السفن التي استهدفوها لم تكن لها علاقة بإسرائيل.

وأدت الهجمات إلى تراجع كبير في حركة الملاحة البحرية عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر وصولا لقناة السويس، وهو ممر أساسي لحركة التجارة الدولية.

وفي محاولة لردعهم، تشن القوات الأميركية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للحوثيين منذ يناير. لكن هجمات الحوثيين استمرت رغم ذلك، وأعلنوا في الأشهر الماضية إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة تستهدف إسرائيل.

وغالبا ما تعلن إسرائيل اعتراض هذه المقذوفات قبل بلوغ مجالها الجوي، إلا أن أحد الصواريخ التي أطلقها الحوثيون في 21 ديسمبر، أسفر عن إصابة 16 شخصا بجروح. وفي يوليو، قتل إسرائيلي في تل أبيب بهجوم بواسطة مسيّرة للحوثيين.

والجمعة أيضا، شهدت العاصمة اليمنية تظاهرة حاشدة، احتجاجا على الضربات الإسرائيلية التي استهدفت المطار، وتعبيرا عن التضامن مع الفلسطينيين.

ورغم الأضرار التي طالت مطار صنعاء، أعلن نائب وزير النقل في حكومة الحوثيين يحيى السياني أنه تمّ استئناف الرحلات عند الساعة العاشرة صباح الجمعة (07,00 ت غ).

وأشار إلى أن "الاستهداف كان مباشرا في مطار صنعاء. تم استهداف البرج بشكل مباشر، تم استهداف صالة المغادرة بشكل مباشر، كما تم استهداف الأجهزة الملاحية في المطار".