الجيش الإسرائيلي يعبء قوات الاحتياط لشن هجوم واسع على غزة

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، يوم الاثنين، بأ الجيش الإسرائيلي يستعد لتعبئة كبيرة في قوات الاحتياط استعدادا لهجوم واسع على قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني في الجيش الإسرائيلي، قوله إن إسرائيل تتجه نحو توسيع نطاق عمليتها العسكرية في قطاع غزة.

وبحسب المصدر، فقد طالب كبار الوزراء في الحكومة الإسرائيلية بتقديم خطط فورية إلى الحكومة للموافقة على توسيع العمليات العسكرية، إلا أن تنفيذ القرار تأخر بسبب رغبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس في إعطاء فرصة إضافية للمفاوضات، على خلفية وجود احتمال لإبرام صفقة أسرى قريبة.

وأضاف المصدر أن الجيش الإسرائيلي يستعد لخطوات تصعيدية تشمل تعبئة واسعة لقوات الاحتياط، تحسبا لأي تطورات ميدانية أو فشل في مسار التفاوض.

يأتي هذا في وقت تشهد فيه مفاوضات التهدئة صفقة تبادل الأسرى تعثرا وسط تبادل الاتهامات بين الأطراف، مما ينذر بتجدد القتال بوتيرة أعنف في القطاع.