الجيش الإسرائيلي يستهدف لأول مرة منطقة الأوزاعي في الضاحية الجنوبية (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد موقع RT في لبنان، مساء اليوم الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي شن غارة استهدفت لأول مرة منطقة الأوزاعي في الضاحية الجنوبية لبيروت، وسط تجدد للقصف وحركة نزوح كثيفة.

ونقل الموقع عن مراسلته في بيروت، أنه تم تسجيل غارتين إسرائيليتين على منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.

ووثق مقطع فيديو حركة نزوح كثيفة من منطقة الأوزاعي في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت مراسلة RT مساء يوم الاثنين إن السلطات أخلت مستشفى الساحل بالضاحية الجنوبية لبيروت بعد اتهام إسرائيل حزب الله بتخزين الأموال والذهب في سرداب تحته.

ومنذ 23 أيلول/سبتمبر الماضي، تشن إسرائيل حربا على لبنان، عبر غارات جوية غير مسبوقة كثافة ودموية استهدفت حتى العاصمة بيروت، بالإضافة إلى توغل بري بدأته في الجنوب، فيما يواصل مقاتلو "حزب الله" خوض المعارك وإطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية.