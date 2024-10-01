الجيش الإسرائيلي: إيران أطلقت صواريخ نحونا

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن إيران أطلقت عدداً من الصواريخ تجاه إسرائيل، وذلك بعد وقت قصير من كشف واشنطن عن استعداد إيراني لشن هجوم صاروخي باليستي خلال الساعات المقبلة.

وقال الجيش في إشعار مقتضب، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز "قبل وقت قصير تم إطلاق صواريخ من إيران على أراضي دولة إسرائيل"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأشار الجيش إلى أن جميع المدنيين الإسرائيليين في الملاجئ في ظل إطلاق الصواريخ من إيران على إسرائيل.

وأفادت معلومات أولية بأن إيران أطلقت موجتين من الصواريخ الباليستية بعيدة المدى على إسرائيل، تقدر بـ100 صاروخ على الأقل.

وفي وقت سابق اليوم، كشف مسؤول رفيع في البيت الأبيض، عن استعداد ايراني لشن هجوم صاروخي باليستي على إسرائيل خلال الساعات المقبلة.

وقال المسؤول في تصريحات أوردتها "الجزيرة"، إن "أي هجوم عسكري مباشر من إيران على إسرائيل سيخلف عواقب وخيمة على طهران".

بدورها أشارت القناة 13 الإسرائيلية الى "حالة تأهب قصوى في إسرائيل عقب توقع هجوم من إيران".