الجيش الإسرائيلي يحذر سكان غزة من قصف جديد

شفق نيوز/ اعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، انه سيوجه ضربات الى منطقة بيت حانون والشيخ زايد في غزة، مطالبا الاهالي بضرورة الإخلاء.

وذكر الجيش الاسرائيلي في بيان، انه "في ضوء تنفيذ عمليات قنص وأنشطة إرهابية انطلاقًا من المنطقة المذكورة ضد قوات جيش الدفاع سننفذ هجومًا قويًا يطال المنطقة التى يتم استخدامها لتنفيذ تلك العمليات الارهابية"، على حد وصفه.

وأضاف: "تتحمل المنظمات الارهابية وفي مقدمتها حماس المسؤولية الكاملة عن نزوح ومعاناة المدنيين، من أجل سلامتكم، عليكم الانتقال بشكل فوري غربا إلى مدينة غزة".

هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الخميس، أن "المستشفيات استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 50 شهيدا، بينهم شهيدان جرى انتشالهما من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى 152 إصابة نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل".

وأفادت الوزارة أن "العديد من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الشوارع، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم. وبذلك، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى 51,355 شهيدا، و117,248 إصابة".