الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية برية في قطاع غزة

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، عن البدء بعملية برية محددة في منطقة وسط قطاع غزة وجنوبها، بهدف تأسيس منطقة عازلة.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان له أنه: "خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة بدأت الجيش عملية برية محددة ودقيقة في منطقة وسط قطاع غزة وجنوبها، بهدف توسيع منطقة التأمين وخلق منطقة عازلة بين شمال القطاع وجنوبه".

وأضاف أنه "خلال العملية سيطرت القوات ووسعت سيطرتها المتجددة على وسط محور نتساريم. في المقابل تقرر أن تتمركز قوات لواء جولاني في القطاع الجنوبي وتكون جاهزة للعمل داخل قطاع غزة. سيواصل جيش الدفاع العمل ضد المنظمات الإرهابية في قطاع غزة للدفاع عن مواطني دولة إسرائيل".