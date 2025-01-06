الجيش الإسرائيلي يبدأ الانسحاب من بلدة الناقورة جنوب لبنان

شفق نيوز/ أكد المبعوث الأميركي آموس هوكستين، يوم الاثنين، أن إسرائيل بدأت الانسحاب من بلدة الناقورة، في جنوب لبنان.

وقال هوكستين، الذي يجري زيارة إلى لبنان، إن الجيش الإسرائيلي بدأ فعليا بالعودة إلى داخل إسرائيل جنوب الخط الأزرق.

كما أشار إلى أن الانسحابات الإسرائيلية من جنوب لبنان ستستمر لحين خروج كل قواته، مقابل انتشار الجيش اللبناني وصولا للخط الأزرق.

ووصل هوكستين، إلى لبنان، في وقت سابق من اليوم الاثنين، في زيارة تهدف لعقد اجتماع مع لجنة الرقابة على وقف إطلاق النار في الجنوب ولقاءات محدودة مع رئيس مجلس النواب، نبيه بري، ورئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، وبعض السياسيين.

وفي وقت سابق الاثنين، أكّد الجيش اللبناني، أنّ وحداته تمركزت حول بلدة الناقورة - صور وبدأت الانتشار فيها بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل.

وأشار الجيش اللبناني إلى انه سوف يُستكمل الانتشار خلال المرحلة المقبلة، وستُجري الوحدات المختصة مسحًا هندسيًّا للبلدة بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة.

‏ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من المنطقة والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار.