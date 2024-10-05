الجيش الإسرائيلي: استعدادات لهجوم كبير على إيران

شفق نيوز/ أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلاً عن مصدر عسكري، يوم السبت، أن الرد على إيران سيكون قاسياً، مشيرةً إلى أن الجيش يستعد للهجوم على إيران، حيث يُعتبر الأمر جدياً وكبيراً.

وأوضحت الإذاعة أن الجيش منشغل بالاستعدادات للهجوم معظم الوقت، متوقعةً تعاوناً كبيراً في الهجوم من الدول الشريكة في المنطقة.

من جهة أخرى، نقل موقع "واللا" الإخباري العبري عن مصادر في الجيش الإسرائيلي أن منظومات الدفاع الجوي أثبتت فعاليتها خلال الهجوم الصاروخي الإيراني. كما أكد الموقع أن الاستعدادات لشن هجوم على إيران تُعتبر جدية ومهمة، وليست حدثاً ثانوياً.