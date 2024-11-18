الجيش الأردني: جسم طائر سقط في العقبة (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي، اليوم الاثنين، أن جسما طائرا سقط فجراً في إحدى المناطق الحدودية داخل محافظة العقبة جنوب المملكة.

وأوضح مصدر مسؤول في القيادة، أنه لم ينتج عن الحادثة أي أضرار بشرية أو مادية، فيما وصلت كوادر من الدفاع المدني وفريق كشف هندسي عسكري للموقع، داعيا المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن هذه الأجسام أو العبث بها لضمان سلامتهم وممتلكاتهم.

في السياق، قالت وسائل إعلام محلية أردنية إن صاروخا اعتراضيا أطلق من مدينة "إيلات" باتجاه طائرة مسيرة، سقط في مدينة العقبة الساحلية الأردنية على البحر الأحمر.

ولفتت إلى أن الصاروخ سقط في المنطقة الغربية الساحلية وبالقرب من عدد من المواقع السياحية المهمة، حيث هرعت فرق الدفاع المدني والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، فيما شهدت المنطقة تجمهرا كبيرا للمواطنين، من دون الإبلاغ عن وقوع أي إصابات.

وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق" أعلنت فجر يوم الاثنين، أنها هاجمت هدفا حيويا في أم الرشراش إيلات جنوب إسرائيل، بالطيران المسير.

فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض مسيّرة قادمة من جهة الشرق "قبل دخولها الأجواء في إيلات"، قبل إعلانه لاحقا أنه يحقق في ملابسات سقوط صاروخ اعتراضي في مدينة إيلات خلال تصديه لمسيّرة.