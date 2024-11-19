الجيش اللبناني يعلن مقتل 3 عسكريين بقصف اسرائيلي

شفق نيوز/ أعلن الجيش اللبناني، يوم الثلاثاء، مقتل 3 عسكريين بقصف اسرائيلي على جنوب البلاد.

وذكر الجيش في حسابه على منصة "X"، أن "العدو الإسرائيلي استهدف مركزًا للجيش في بلدة الصرفند- الجنوب".

واشار الجيش الى "مقتل 3 عسكريين نتيجة القصف".

وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها اسرائيل مواقع للجيش اللبناني، منذ بدء الصراع مع حزب الله.

وفي الثامن من أكتوبر 2023، غداة هجوم حركة حماس غير المسبوق على جنوب إسرائيل، فتح حزب الله ما اعتبرها "جبهة إسناد" لغزة، وجرت منذ ذلك الحين عمليات تبادل إطلاق نار شبه يومية عبر الحدود.