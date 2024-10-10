الجيش اللبناني يعتقل سوريين جندتهما إسرائيل لرصد آثار غاراتها

شفق نيوز/ أعلن الجيش اللبناني، يوم الخميس، توقيف سوريين اثنين جندتهما إسرائيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجمع معلومات حول آثار الغارات التي تشنها على لبنان.

وجاء في بيان الجيش إنه "نتيجة عمليات رصد ومتابعة لشبكات التجسس وعملاء العدو الإسرائيلي، أوقفت دورية من مديرية المخابرات السوريين (م.ا.) و(ب.ع.) لإقدامهما على تصوير أماكن ونقاط مختلفة، إضافة إلى توثيق آثار الغارات الجوية المعادية ومتابعة عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الجثامين للتحقق من نتائجها".

وذكر أنه "تبين أنه تمَ تجنيدهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقدبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".