الجيش اللبناني يدخل على الخط ويتبنى استهداف القوات السورية

شفق نيوز/ أكد الجيش اللبناني، يوم الاثنين، أنه استهدف مواقع تابعة للجيش السوري على الحدود، مشيرًا إلى أن ذلك جاء ردًا على قصف مناطق لبنانية من الجانب السوري.

وذكر الجيش في بيان مقتضب، أن "مناطق لبنانية تعرضت للقصف من الأراضي السورية، فردت الوحدات العسكرية على مصادر النيران وعززت انتشارها لضبط الوضع الأمني"، مضيفًا أن هناك اتصالات جارية مع السلطات السورية لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار الحدودي.

يأتي ذلك بعد تأكيد المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع السورية لوكالة شفق نيوز، أن حزب الله مسؤول عن مقتل ثلاثة جنود سوريين على الحدود، متوعداً باتخاذ "إجراءات مناسبة" للرد على ما وصفه بـ"التصعيد الخطير".

في المقابل، نفى حزب الله في بيان رسمي مسؤوليته عن أي عمليات على الحدود، مؤكداً أن ما يُتداول بشأن تورطه في الأحداث "عارٍ عن الصحة تماماً".

وقتل ثلاثة عناصر من الجيش السوري، يوم أمس الأحد، إثر كمين قرب الحدود اللبنانية، وفقاً لما جاء في "تلفزيون سوريا".

فيما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أن "الصليب الأحمر اللبناني نقل الجثث إلى مستشفى الهرمل الحكومي".