الجيش اللبناني يحدد موقع إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل ويفتح تحقيقاً

شفق نيوز/ أكد الجيش اللبناني، يوم الجمعة، تحديد موقع إطلاق صاروخين باتجاه إسرائيل من الأراضي اللبنانية، بعدما طالبه رئيس الحكومة نواف سلام، بالتحرك إثر الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت والغارات على الجنوب.

وأصدرت قيادة الجيش اليوم بياناً أكدت فيه أن إسرائيل صعّدت من اعتداءاتها على لبنان متذرعة بإطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية نحو الشمال، فاستهدف مناطق مختلفة في الجنوب وصولًا إلى بيروت.

كما عدّ الجيش الاعتداءات الإسرائيلية انتهاكا سافرا ومتكررا لسيادة لبنان وأمن مواطنيه، وتحدياً للقوانين الدولية وخرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار.

كذلك أعلن في هذا السياق، أنه تمكن من تحديد موقع انطلاق الصواريخ في منطقة قعقعية الجسر - النبطية شمال نهر الليطاني، وباشر التحقيق لتحديد هوية مطلقيها.

وأوضح أن الوحدات العسكرية المنتشرة في مختلف المناطق تعمل على مواكبة الحركة الكثيفة للمواطنين، لذا تدعو قيادة الجيش إلى الالتزام بتوجيهات هذه الوحدات حفاظًا على سلامتهم.

وشدد على أن قواته تستمر في اتخاذ التدابير اللازمة ومواكبة التطورات عند الحدود الجنوبية بغية ضبط الوضع.

جاء هذا بعدما قصفت طائرات إسرائيلية اليوم الجمعة، منطقة الحدث في الضاحية في أول ضربة هناك منذ وقف إطلاق النار، وفقا لوكالة "رويترز".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم بنية تحتية لتخزين المسيرات تابعة لحزب الله، حسب زعمه.