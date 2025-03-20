الجيش السوداني يقترب من السيطرة على القصر الجمهوري والعاصمة

شفق نيوز/ نفذت قوات من الجيش السوداني ولواء النخبة بجهاز المخابرات العامة السوداني، يوم الخميس، عمليات تمشيط واسعة في المناطق الجنوبية الغربية لولاية الجزيرة المتاخمة لعاصمة السودان الخرطوم، بالإضافة إلى اقتراب الجيش من السيطرة على القصر الجمهوري في العاصمةِ.

ووفق موقع العربية والحدث فإن عمليات التمشيط والتمدد تستهدف نحو عشر مناطق تقع إلى الجنوب من الخرطوم ما تزال تتحرك فيها قوات للدعم السريع أبرزها منطقة الشيخ الياقوت وجبل الأولياء والنعيم الجديد وأراك صالح والجديد الثورة.

وحسب معلومات حصلت عليها العربية والحدث فإن مسار المعارك في الخرطوم قد يشهد متغيرات مهمة مرتبطة بتحرك مختلف القوات المتأهبة لدخول الخرطوم عبر أكثر من محور في عملية تستهدف إعلان عاصمة البلاد خالية من قوات الدعم السريع خلال الأيام المقبلة.

كما ويشهد وسط العاصمة ومحيط القصر الجمهوري معارك عنيفة إثر هجوم ليلي شنّه الجيش السوداني على قوّات الدعم السريع في المنطقة.

وقال تلفزيون السودان اليوم الخميس إن الجيش السوداني يقترب من السيطرة على القصر الرئاسي في الخرطوم من قوات الدعم السريع في حرب مستمرة منذ عامين تهدد بتقسيم البلاد.

وأفاد موقع العربية والحدث باقتراب الجيش بشكل كبير من إحكام السيطرة الكاملة على القصر الجمهوري.

ووفقًا لمصدر بالجيش السوداني للعربية، حاولت قوات الدعم السريع على مدار الأيام الثلاثة الماضية كسر الطوق المفروض على عناصرها المحاصرة في وسط الخرطوم، عبر شنّ هجمات متكررة ليلًا ونهارًا من المحور الجنوبي الشرقي للعاصمة.

وأضاف المصدر أن الجيش تصدى للهجمات ونصب عدة كمائن باستخدام طائرات أدت إلى تدمير أكثر من فصيلتين للدعم بمحيط القصر الجمهوري في الخرطوم.

وذكر المصدر بالجيش السوداني للعربية والحدث أن الجيش مستمر في حصار القصر الجمهوري بالخرطوم لافتا الى أنه تم تضييق الخناق على قوات الدعم في القصر الرئاسي وسط الخرطوم وتدمير 30 سيارة قتالية للدعم بمحيط القصر الرئاسي، مشيرا الى أن الجيش سيطر على طرق مهمة تؤدي مباشرة للقصر الرئاسي.

وأضاف أنه تم تدمير قوة كبيرة للدعم بشارع القصر الجمهوري وسط الخرطوم. وأوضح أيضا أنه تم تدمير سيارات للدعم أثناء محاولتها الخروج من وسط الخرطوم.