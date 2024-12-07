الجيش الاسرائيلي يعلن دعم قوة أممية في صد هجوم مسلح بسوريا

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، دعم قوة اممية في صد هجوم مسلح بسوريا، وس تقدم فصائل المعارضة باتجاه العاصمة دمشق، بهدف إسقاط نظام بشار الأسد.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تدوينة له على منصة إكس: "قبل قليل تم رصد هجوم من قبل مسلحين نحو موقع تابع للأمم المتحدة في منطقة خضر في سوريا".

وأضاف أدرعي، أن "جيش الدفاع (الإسرائيلي) يدعم قوة الأمم المتحدة لصد الهجوم"، مؤكداً أن "الجيش منتشر بقوات معززة في منطقة هضبة الجولان وسيواصل العمل لحماية إسرائيل ومواطنيها".

وقبل ذلك، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن انهيار نظام الأسد في سوريا، "تحول دراماتيكي" قد يغير واقع الشرق الأوسط.

‎ونقلت الهيئة عن مسؤولين إسرائيليين كبار، قولهم إن "حكومة بنيامين نتانياهو تستعد لانهيار كامل لنظام الأسد في سوريا"، مردفين بالقول: "رصدنا هروبا جماعيا لجنود النظام في جميع انحاء سوريا".

‎وكانت وكالة رويترز، قد أفادت بوقت سابق من اليوم، بأن فصائل المعارضة السورية المسلحة دخلت مدينة حمص من محوري الشمال والشرق.

‎وأعلنت فصائل المعارضة السورية المسلحة، بدء "معركة مدينة حمص" من اجل فرض السيطرة عليها والتوجه نحو دمشق التي تخضع لسيطرة الرئيس بشار الاسد.