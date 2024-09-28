الجيش الاسرائيلي: قتلنا حسن نصر الله

شفق نيوز/ قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إن الغارة التي استهدفت أمس الجمعة الضاحية الجنوبية في بيروت أسفرت عن اغتيال زعيم حزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله.

وذكر أفيخاي أدرعي، في تصريح نشره على منصة X، إن جيشه "قضى أمس على حسن نصرالله زعيم حزب الله وأحد مؤسسيه، كما قضى على علي كركي قائد جبهة الجنوب في حزب الله وعدد آخر من القادة في حزب الله".

وأضاف أن طائرات سلاح الجو أغارت بتوجيه استخباري دقيق لهيئة الاستخبارات المؤسسة الامنية على المقر المركزي لحزب الله الواقع تحت الأرض أسفل مبنى سكني في منطقة الضاحية الجنوبية، مبينا أن الغارة نفذت في الوقت الذي تواجدت قيادة حزب الله داخل المقر.

وأشار إلى أن نصر الله هو صاحب القرار الرئيسي في الحزب وصاحب الكلمة الوحيدة والنهائية عن كل قرار استراتيجي اتخده وفي بعض الأحيان عن قرارات تكتيكية أيضًا.

وهدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أدرعي، في ختام بيانه، بأن الجيش سيستمر في استهداف كل من يروج أو يتورط في أعمال ضد إسرائيل.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم مقر القيادة المركزي لـ"حزب الله" الواقع تحت مبانٍ سكنية في قلب الضاحية الجنوبية في بيروت.وأفادت مصادر عبرية بأن هدف الغارة هو الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله. لكن مسؤول العلاقات الاعلامية في الحزب أشار إلى أن "الأمين العام بخير وعافية ولم يكن في المكان المستهدف".