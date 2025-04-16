الجنائية الدولية: رفض هنغاريا لاعتقال نتنياهو يستدعي إحالتها لمجلس الأمن

شفق نيوز/ أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، عن عدم اعتقال هنغاريا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يستدعي إحالة ملفها إلى مجلس الأمن الدولي.

ووجهت الجنائية الدولية، دعوة رسمية إلى هنغاريا لتقديم ملاحظاتها وموقفها حيال عدم تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق نتنياهو، وذلك في إطار الإجراءات المتبعة بموجب المادة 87 من نظام روما الأساسي.

وأفادت الغرفة التمهيدية الأولى للمحكمة، المكونة من القاضي نيكولا غييو (رئيسا)، والقاضية راين أديلايد صوفي ألابيني-غانسو، والقاضية بيتي هوهلر، أن نتنياهو كان متواجدا في هنغاريا بين 3 و6 نيسان/ أبريل 2025، وأن السلطات الهنغارية لم تنفذ مذكرة التوقيف المؤقتة رغم تلقيها طلبا رسميا من المحكمة.

وكان مكتب الادعاء قد تقدم بطلبات توقيف بحق نتنياهو وأربعة أشخاص آخرين في 20 ايار/ مايو 2024، ضمن التحقيقات المتعلقة بالوضع في دولة فلسطين، حيث أصدرت المحكمة في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 ثلاث مذكرات توقيف علنية، من بينها مذكرة بحق نتنياهو.

وبناءً على المعلومات التي قدمها السجل، ترى المحكمة أن عدم تعاون هنغاريا حال دون تنفيذ صلاحياتها المنصوص عليها في النظام الأساسي، مما يستدعي إحالة القضية إلى جمعية الدول الأطراف، أو إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في حال كانت القضية قد أُحيلت من قبله.

ودعت المحكمة السلطات الهنغارية إلى تقديم ردها وملاحظاتها الرسمية في موعد أقصاه 23 ايار/ مايو 2025.