الجنائية الدولية ترد على عقوبات ترامب: سنواصل "إحقاق العدالة"

شفق نيوز/ ردت المحكمة الجنائية الدولية، يوم الجمعة، على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن فرض عقوبات عليها، متعهدة بمواصلة "إحقاق العدالة" في العالم.

وذكرت المحكمة في بيان أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنها تندد بنشر الولايات المتحدة مرسوماً يهدف إلى فرض عقوبات على موظفيها والإضرار بعملها القضائي المستقل والمحايد.

وحثت المحكمة، بحسب البيان، الدول الأعضاء فيها على "الوقوف متحدين" من أجل العدالة وحقوق الإنسان.

كما أكدت المحكمة أنها "تقف بحزم إلى جانب موظفيها وتتعهد بمواصلة تحقيق العدالة ومنح الأمل لملايين الضحايا الأبرياء للفظائع التي ترتكب في شتى أنحاء العالم، في جميع الحالات التي تنظر فيها".

وفرض ترامب، أمس الخميس، عقوبات اقتصادية وحظراً على السفر تستهدف من يشاركون في تحقيقات المحكمة الجنائية مع مواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة مثل "إسرائيل".