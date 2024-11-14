الجمهوريون يكتسحون السلطة بتحقيق الأغلبية في الكونغرس الأمريكي

شفق نيوز/ حصل الجمهوريون على ما يكفي من المقاعد للسيطرة على مجلس النواب الأميركي، حسب آخر الإحصاءات اليوم الخميس.

وبذلك أكمل الحزب الجمهوري اكتساحه للسلطة وضمنوا سيطرتهم على الحكومة الأمريكية بجانب الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وأدى فوز الجمهوريين في ولاية أريزونا، إلى جانب فوزهم في ولاية كاليفورنيا التي شهدت تباطؤا في الفرز في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، إلى حصد الحزب الجمهوري 218 مقعدا في مجلس النواب، وهو ما يشكل أغلبية.

وكان الجمهوريون انتزعوا في وقت سابق السيطرة على مجلس الشيوخ من الديمقراطيين.

ومع الأغلبية التي حققوها بشق الأنفس، ولكن بأغلبية ضئيلة، يتطلع القادة الجمهوريون إلى تفويض وتنفيذ رؤية ترامب للبلاد بسرعة.

ووعد الرئيس المنتخب بتنفيذ أكبر عملية ترحيل في البلاد على الإطلاق، وتوسيع نطاق الإعفاءات الضريبية ومعاقبة خصومه السياسيين، والسيطرة على أقوى أدوات الحكومة الفيدرالية وإعادة تشكيل الاقتصاد الأمريكي.