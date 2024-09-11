الجزائر.. شقيقتان مشهورتان على "تيك توك" تحرقان شاباً حتى الموت

شفق نيوز/ شهدت ولاية الوادي الجزائرية على الحدود التونسية جريمة قتل بشعة يوم الأربعاء، راح ضحيتها شاب في العشرينات من العمر على يدي شقيقتين لهما شهرة كبيرة على منصة "تيك توك".

ونقلت مصادر محلية أن الشاب الضحية تعرض للقتل حرقا من طرف الشقيقتين حيث قامتا باستدراجه لأحد المنازل بمنطقة قمار حيث سكبتا عليه مادة سريعة الاشتعال ومن ثم أضرمتا بجسده النار حتى فارق الحياة.

وأوقفت مصالح الأمن إحدى الجانيتين فيما فرت الأخرى إلى مكان مجهول، كما تم فتح تحقيق معمق لمعرفة ملابسات الحادث.