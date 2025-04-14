الجزائر تطرد 12 موظفاً في السفارة الفرنسية وباريس تهدد بالرد

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الجزائرية، يوم الاثنين، عن طرد 12 موظفاً في السفارة الفرنسية، مطالبة إياهم بمغادرة أراضيها خلال 48 ساعة.

جاء ذلك بحسب ما أفاد به وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في تصريح مكتوب وجه إلى الصحفيين.

وأوضح بارو، أن القرار الجزائري جاء رداً على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.

وقال، "أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا".

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي، أنه "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا، لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فوراً".