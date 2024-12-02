الثلاثاء.. مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع السوري

شفق نيوز/ أفادت وكالة "فرانس برس" يوم الاثنين، بأن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، سيعد جلسة طارئة يوم الثلاثاء، وذلك بناءً على طلب الحكومة السورية، إثر الهجوم المباغت الذي شنته هيئة تحرير الشام وفصائل مسلحة في شمال سوريا.

ووفقاً لمصادر دبلوماسية، فقد تم تقديم طلب عقد الجلسة من قبل الدول الإفريقية الأعضاء في المجلس، وهي الجزائر وسيراليون والموزمبيق، بالإضافة إلى غويانا. بحسب وكالة "فرانس برس".

يأتي هذا الاجتماع في وقت حساس بعد التصعيد الأخير في شمال سوريا، حيث شنت الفصائل المسلحة هجوما مباغتا الأربعاء، مكنها من السيطرة على أحياء في مدينة حلب وعدد من القرى في ريفي إدلب.