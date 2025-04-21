"التحرش الجنسي" يطيح بمؤسس منتدى دافوس

شفق نيوز/ أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي، يوم الاثنين، استقالة مؤسسه كلاوس شواب (87 عامًا) بشكل فوري من منصبه كرئيس وعضو في مجلس الأمناء بالمنظمة.

وجاءت هذه الخطوة بعد تقارير إعلامية عن اتهامات بالتمييز والتحرش الجنسي داخل المؤسسة.

وفي حزيران/يونيو 2024، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن شكاوى من موظفين اتهموا إدارة المنتدى، بقيادة شواب، بخلق بيئة عمل "عدائية تجاه النساء وأصحاب البشرة الداكنة"، استنادًا إلى مقابلات مع أكثر من 80 شخصًا ووثائق داخلية. كما أفاد موظفون بأن شواب وجه تعليقات بذيئة لعدد من الموظفات.

وكان موقع "Semafor" قد أفاد في مايو الماضي بأن شواب سيترك منصبه كرئيس للمنتدى ليتحول إلى منصب غير تنفيذي. والمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تأسس في دافوس، يُعد منصة دولية للتعاون بين القطاعين العام والخاص لمعالجة القضايا العالمية.

يذكر أن شواب، الاقتصادي الألماني، أسس المنتدى عام 1971، وترأسه لأكثر من خمسة عقود، بينما شاركته زوجته هيلدا في العديد من مشاريعه.