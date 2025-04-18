البيت الأبيض يطلق صفحة إلكترونية تعزز "تسريب فيروس كورونا"

شفق نيوز/ أطلق البيت الأبيض، يوم الجمعة، صفحة إلكترونية جديدة حول أصول نشأة "فيروس كورونا المستجد"، على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت يدعم فيها النظرية القائلة بأن "كوفيد-19 نشأ داخل مختبر".

‎وتعرض الصفحة ، التي تشبه ملصقا لأحد أفلام هوليوود، بأحرف كبيرة عنوانا للفيلم وهو (تسريب المختبر)، ويقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين الكلمتين بوجه صارم.

‎وكتب تحت العنوان: "الأصول الحقيقية لكوفيد-19"، حيث كتبت كلمة كوفيد - 19 بخط اليد.

‎واتهمت الصفحة وسائل الإعلام والساسة والسلطات الصحية وخبير المناعة الأميركي البارز والمدير السابق للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، بنشر النظرية القائلة بأن الفيروس نشأ بشكل طبيعي.

‎وزعمت الصفحة أيضا أن هناك الكثير من الأدلة على أن الفيروس نشأ في مختبر في مدينة ووهان الصينية.

‎يشار إلى أنه، وبعد أكثر من خمس سنوات على تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد ، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الفيروس انتقل من الحيوانات إلى البشر أم أنه نشأ داخل مختبر في الصين.

‎كما انتقدت الصفحة أيضا أهم القواعد التي تم اتباعها في فترة التصدي لجائحة كوفيد - مثل التباعد الاجتماعي وارتداء كمامات الوجه وعمليات الإغلاق – بزعم أنها خاطئة.