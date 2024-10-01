البيت الأبيض يحذر: إيران تستعد لشن هجوم صاروخي على إسرائيل وعليها تحمل العواقب

كشف مسؤول رفيع في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، عن استعداد ايراني لشن هجوم صاروخي باليستي على إسرائيل خلال الساعات المقبلة.

وقال المسؤول في تصريحات اوردتها "الجزيرة"، إن "أي هجوم عسكري مباشر من إيران على إسرائيل سيخلف عواقب وخيمة على طهران".

بدورها أشارت القناة 13 الإسرائيلية الى "حالة تأهب قصوى في إسرائيل عقب توقع هجوم من إيران".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "قبل قليل أبلغنا شركاؤنا في الولايات المتحدة انهم يرصدون استعدادات من ايران لإطلاق صواريخ نحو دولة إسرائيل في الوقت الزمني القريب".

وتابع "في هذه المرحلة لم نرصد اي تهديد جوي تم إطلاقه نحو إسرائيل من ايران. لقد تعاملنا مع مثل هذه التهديدات في الماضي وسوف نتعامل معها في هذه المرحلة أيضًا".

ولفت الى أن "أنظمة الدفاع الجوي التي نمتلكها مستعدة بشكل كامل وطائرات سلاح الجو تكثف طلعاتها في الجو. نحن في ذروة استعدادنا هجوميًا ودفاعيًا".