البنتاغون يبلغ الملحقين العسكريين العرب: رد إيران خلال يومين

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن البنتاغون استدعى الملحقين العسكريين للدول العربية في واشنطن وأبلغهم برد إيراني وشيك ضد إسرائيل، متوقع خلال يومين أو ثلاثة أيام.

ونقلت قناة MTV الإخبارية اللبنانية عن مصادر أمريكية قولها إن الرد سيكون محدودا ولن يؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة.

وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي بأن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن إسرائيل في حالة وقوع هجوم إيراني عليها.

وقال: "رسالتنا إلى إيران كانت وستظل ثابتة، أولا، لا تفعلوا ذلك لا يوجد سبب لتصعيد هذا الأمر، لا يوجد سبب لبدء نوع من الحرب الإقليمية الشاملة. وثانيا، سنكون مستعدين للدفاع عن إسرائيل إذا وصل الأمر إلى ذلك".

ووصلت التوترات بين إيران وإسرائيل إلى مستوى جديد خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فقد شنت طهران هجوما غير مسبوق بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل في أبريل الماضي بعد سنوات من الحرب الخفية بين البلدين التي بلغت ذروتها مع الهجوم الإسرائيلي الواضح على مبنى القنصلية الإيرانية في سوريا والذي أسفر عن مقتل اثنين من الجنرالات الإيرانيين وآخرين.

ويشار إلى أن عيون إسرائيل والعالم كله كانت مثبتة على إيران منذ اغتيال زعيم "حماس" إسماعيل هنية في طهران وفؤاد شكر في لبنان.

وتوعد الحرس الثوري الإيراني برد "قاس" و"مؤلم" على اغتيال هنية في أراضي البلاد.

المصدر: RT